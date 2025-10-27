Wettskandal im Profifußball?

In der Türkei könnte es einen großen Wett-Skandal im Fußball geben.

Laut dem nationalen Fußballverband sollen mindestens 150 Schiedsrichter in den Profi-Ligen bei Spiele-Wetten mitgemacht haben - obwohl das verboten ist. Einige sollen mehr als 10.000 Wetten platziert haben. Gewettet wurde laut dem Fußballverband wohl vor allem auf Spiele von ausländischen Ligen. Ob Schiris auch auf Partien gesetzt haben, die sie selbst gepfiffen haben, ist noch unklar. Die Behörden ermitteln jetzt erstmal. Mehrere türkische Profi-Clubs fordern, dass die Namen der Schiris öffentlich gemacht werden - und auch die Spiele, auf die sie gewettet haben.

Schon letztes Jahr wurde einigen Schiris in der Türkei vorgeworfen, nicht neutral zu sein. In der höchsten Liga wurden manche Spiele deshalb von ausländischen Kollegen gepfiffen.