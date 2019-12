Seit rund zweieinhalb Jahren ist Wikipedia in der Türkei nicht mehr aufrufbar. Jetzt hat das türkische Verfassungsgericht die Sperre als rechtswidrig eingestuft. Sie verstößt nach Ansicht der Richter gegen die Meinungsfreiheit.

Das berichten die Zeitung "Cumhuriyet" und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das Verfassungsgericht fordert demnach, dass die Wikipedia-Sperre aufgehoben wird. Das Urteil soll jetzt an ein Gericht in der Hauptstadt Ankara übermittelt werden, damit es umgesetzt wird. Wann Wikipedia in der Türkei wieder erreichbar ist, ist unklar. Die türkische Regierung hat bisher nicht auf das Urteil reagiert.

Wikipedia hatte sowohl beim türkischen Verfassungsgericht als auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde gegen die Sperre des Online-Lexikons eingereicht. Die türkische Telekommunikations-Behörde hatte als Grund für die Blockade angegeben, auf Wikipedia würde fälschlicherweise behauptet, die Türkei unterstütze Terrororganisationen. Das Online-Lexikon hatte es abgelehnt, die kritisierten Inhalte zu entfernen.