Die Corona-Schutzabtrennungen für die Fahrerkabine in vielen Bussen könnten ein Risiko für den Straßenverkehr sein.

Der TÜV-Verband kritisiert die bisher häufigen Konstruktionen mit durchsichtiger Folie oder sogar Duschvorhängen als gefährliche "Bastellösungen" - so zitiert die Welt am Sonntag einen Bericht des TÜV-Verbandes. Bei den Folien gebe es oft Falten und Spiegelungen, so könnten die Busfahrer*innen nicht richtig nach rechts rausschauen. Der TÜV-Verband meint: Es dürfte purer Zufall sein, dass es bisher noch keine schweren Unfälle gab.

Anstelle der durchsichtigen Folien empfiehlt der TÜV Trennscheiben, zum Beispiel aus Plexiglas. Er erwartet, dass Regeln dafür in nächster Zeit auch gesetzlich festgeschrieben werden.