In Tunesien sind offenbar hunderte Menschen in die Sahara vertrieben worden.

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Es soll sich um Migrantinnen und Migranten aus anderen afrikanischen Staaten handeln. Sie sollen mit Bussen zum Teil weit in die Wüste gefahren worden sein. Die Menschen berichten, dass sie weder Wasser noch etwas zu Essen haben.

Vorher hatte es in Hafenstadt Sfax Auseinandersetzungen gegeben: zwischen tunesischen Bewohnern und Eingewanderten. Drei Migranten war vorgeworfen worden, einen Tunesier ermordet zu haben. Daraufhin kam es zu Randale: Eine aufgebrachte Menge versuchte offenbar Häuser in Brand zu stecken und schwarze Menschen festzunehmen. An der Vertreibung in die Wüste beteiligten sich laut Augenzeugen auch Soldaten der tunesischen Nationalgarde.

In Tunesien haben rassistisch motivierte Angriffe zugenommen - auch befreuert von Äußerungen des Präsidenten, der immer wieder gegen Migranten hetzt.