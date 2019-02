Der 26-Jährige war nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Shams zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten: Er hatte sich im Internet mit einem anderen Mann zum Sex verabredet, sei dann aber am Treffpunkt von zwei Männern ausgeraubt und vergewaltigt worden. Nach dem Besuch auf dem Polizeirevier ordnete der Staatsanwalt allerdings eine Untersuchung an, um den 26-Jährigen selbst wegen Homosexualität strafrechtlich verfolgen zu können.

Gleichgeschlechtliche Handlungen sind in Tunesien illegal, die Verurteilungen sind in den letzten Jahren gestiegen. Das Gericht kam in dem Fall zu dem Urteil, dass keine Vergewaltigung vorlag, sondern ein Streit im Anschluss an die sexuelle Begegnung. Die Organisation Damj zur Verteidigung sexueller Minderheiten nennt das Urteil eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und der moralischen Würde.