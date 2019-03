In Tunesien hat der Tod von elf Babys in einem Krankenhaus Entsetzen ausgelöst.

Wegen des Vorfalls hat schon der Gesundheitsminister seinen Rücktritt eingereicht. Seine Nachfolgerin sagte jetzt, dass es Hinweise auf eine Infektion gibt. Möglicherweise war in dem Krankenhaus in der Hauptstadt Tunis Babynahrung verunreinigt - das wird nach ihren Worten gerade untersucht.

Die elf Babys waren Ende letzter Woche auf einer Geburtstation innerhalb kurzer Zeit gestorben. Ein weiterer Todesfall wird noch untersucht. In Sozialen Netzwerken sind viele Nutzer empört darüber, dass die Eltern ihre verstorbenen Kinder in alten Pappkartons zurückbekamen. Ein tunesischer Fernsehsender berichtet, dass in den Kartons vorher Spritzen und medizinische Geräte waren. Die Übergangs-Gesundheitsministerin sagte, dass die Geschehnisse den Verfall des staatlichen Gesundheitssystems widerspiegeln. Immer wieder demonstrieren Ärzte gegen die schlechten Zustände in tunesischen Krankenhäusern.