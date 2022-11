Das staatliche Schulsystem in Tunesien hat viele Probleme - es gibt zu wenig Geld, viele brechen die Schule ab und die meisten jungen Leute wollen grundsätzlich nur noch weg aus dem Land.

Ein Schulprojekt in Makthar im bergigen Zentrum des Landes will das ändern. Dahinter steht eine NGO mit dem Namen Wallah We Can. Sie hat eine autonome Schule aufgebaut, die ihr eigenes Essen anbaut - in der dazugehörigen Landwirtschaft haben mehrere Eltern einen Job gefunden, die vorher arbeitslos waren. Die Schule produziert auch Solarstrom - nicht nur für sich, sondern auch für andere Schulen in der Region. Die Strom- und Essens-Produktion wirft sogar Gewinn ab. Das Geld steckt die Schule in Extraprojekte, zum Beispiel Roboter- oder Kultur-Clubs oder Unternehmer-Kurse. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler im Internat motiviert werden, sich in ihrer tunesischen Heimat eine Zukunft aufzubauen.

Die Nachfrage in der Region ist groß. Der Direktor der Schule sagt, dass viele Schüler auf eine Aufnahme warten.