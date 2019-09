In Tunesien in Nordafrika könnte es im Präsidentschaftswahlkampf ein ungewöhnliches TV-Duell geben. Es könnte hinter Gittern stattfinden.

Das tunesische Fernsehen hat sich dazu bereit erklärt - jetzt muss nur noch das Gefängnis zustimmen. Hintergrund ist, dass einer der beiden Kandidaten bei der Stichwahl noch in Haft ist. Der Medien-Boss Nabil Karoui war letzten Monat wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung in U-Haft gekommen und es ist unklar, ob er noch rechtzeitig vor dem TV-Duell entlassen wird.

Karoui tritt gegen den Jura-Professor Kais Saied an - die Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl in Tunesien ist wohl am 13. Oktober.