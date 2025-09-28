Dieser Sommer mit der frühen Hitze und dem vielen Regen danach hatte offenbar auch etwas Gutes: Die Marketingagentur "Deutsches Weininstitut" (DWI) rechnet mit einem "tollen Weinjahrgang".

Ein Sprecher sagte, das gelte vor allem für Burgunder und Rotwein. Aber auch andere frühreife Sorten wie der Müller-Thurgau hätten vom Wetter im Spätsommer profitiert. Auch wenn die Erntemengen wohl etwas geringer ausfallen als erwartet. Und gerade mussten und müssen sich viele Winzerinnen und Winzer in Deutschland auch beeilen - denn die Trauben wurden sehr früh und fast gleichzeitig reif, und Mitte September kam neuer Regen dazu. Von Baden bis zum Rheingau ist die Wein-Ernte schon durch, von Mosel bis Ahr und auch im Saale-Unstrut-Gebiet läuft sie noch.

Der Wein-Fachmann vom DWI sagte, auch dieses Jahr zahlten sich Investitionen in eine schnelle Traubenverarbeitung aus. Die seien bei den Wetterextremen in Zeiten des Klimawandels immer häufiger nötig.