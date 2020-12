Meldungen über angebliche Wundermittel gegen das Coronavirus kursieren schon lange - auch kuriose Vorschläge von Regierungschefs.

Der bekannteste Vorschlag stammt wohl von US-Präsident Donald Trump, der überlegte, Desinfektionsmittel zu spritzen. Sein turkmenischer Amtskollege steht dem in Nichts nach. Er empfiehlt Lakritze gegen das Corona-Virus. Bei einem Treffen mit seinem Kabinett sagte Präsident Gurbanguli Berdimuchamedow, ein wirksames Heilmittel könnte die Süßholzwurzel sein. Er beauftragte die Akademie der Wissenschaften mit Studien zu den Heilkräften der Pflanze, aus der Lakritze hergestellt wird.

Schon im März hatte der autoritäre Herrscher seiner Bevölkerung geraten, im Kampf gegen das Virus den Rauch der Weinraute zu inhalieren. Seitdem sind die Preise für das Kraut deutlich angestiegen. Beides, Weinraute und Süßholz, wachsen in Turkmenistan sehr viel.

Die Behörden in dem zentralasiatischen Land behaupten, es gebe kein Corona in Turkmenistan. Erst nach dem Besuch einer Delegation der Weltgesundheitsorganisation WHO im Juli wurden einige Beschränkungen erlassen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eingeführt.