In Turkmenistan soll das "Tor zur Hölle" geschlossen werden.

So wird ein 70 Meter breiter und 20 Meter tiefer Krater in der Wüste des Landes genannt, in dem seit rund 50 Jahren ein Feuer brennt. Der Krater von Derweze ist eine der größte Attraktionen für Touristinnen und Touristen im Land.

Der autoritäre Staatschef von Turkmenistan Gurbanguli Berdimuchamedow hat jetzt aber angeordnet, dass das Feuer gelöscht werden soll. Es sei zu schädlich für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, die in der Nähe lebten. Er hat Fachleute darum dazu aufgefordert, eine Lösung zu finden, das Feuer zu löschen. Die BBC berichtet, dass das in den letzten Jahren aber schon mehrmals erfolglos versucht wurde.

Darüber wie das Feuer entstanden ist, gibt es mehrere Theorien. Es wird unter anderem von einem Bohrunfall in den 1970er Jahren berichtet, bei dem Methangas freigesetzt worden sei. Fachleute hätten dann das Feuer angezündet, um das gefährliche Gas zu verbrennen. Danach sei das Feuer nie wieder ausgegangen.