Was ist dann mit den Menschen, die dort leben? Zumindest können sie nach Australien auswandern. Das haben die beiden Staaten in einem Abkommen vereinbart. Da steht drin, dass Australien ein spezielles Aufnahmeprogramm für die Menschen aus Tuvalu einrichtet. Sie sollen in Australien leben und arbeiten dürfen - vorerst gilt das für etwas weniger als 300 Menschen pro Jahr. Laut Medienberichten wird es aber wohl auf alle gut 11.000 Einwohner und Einwohnerinnen des Inselstaats ausgeweitet.

Vom Klimawandel bedroht

Die neun Inseln von Tuvalu liegen im Pazifik und sind so niedrig gelegen, dass sie schon bei einem wenige Meter höheren Meeresspiegel untergehen. Damit ist es eines der am stärksten vom Klimawandel bedrohten Länder der Welt.

Australiens Premierminister sagte zu dem Abkommen, die Industrienationen hätten die Verantwortung, im Klimawandel Hilfe zu leisten. Mit dem Klimaschutz tut sich die australische Regierung allerdings schwer. Australien gehört zu den Ländern mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf und will weiter Kohle fördern. Erst dieses Jahr wurde eine neue Mine genehmigt.