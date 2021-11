Die Pazifik-Inselgruppe Tuvalu prüft gerade, wie sie rechtlich als Staat anerkannt bleiben kann, selbst wenn die Inseln als Folge des Klimawandels komplett unter Wasser stehen.

Dabei geht es zum Beispiel darum, die Eigentumsrechte an den Meereszonen zu behalten, in einer Zeit, wenn die Bevölkerung schon umziehen musste. Der Außenminister von Tuvalu, Simon Kofe, nannte das im Gespräch mit Reuters ein Worst-Case-Szenario.

Kampf gegen den Worst Case

Um das noch zu verhindern, gehört Tuvalu zu den Staaten, die sich auf der Uno-Klimakonferenz in Glasgow für harte Maßnahmen einsetzen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. Ein Video zeigt den Außenminister wie er eine Rede an die Vereinten Nationen hält, dabei steht er samt Rednerpult im Meer, an einer Stelle seines Staates, wo früher noch Land war.

In Tuvalu leben etwa 11.000 Menschen. Der höchste Punkt liegt nur viereinhalb Meter über dem Meeresspiegel, und der steigt jedes Jahr weiter an.