Der Sender Channel 4 hatte mehrere Parteivorsitzende zu einer Debatte eingeladen. Thema: Der Klimawandel. Johnson sagte aber ab, genauso wie der Brexit-Partei-Chef Nigel Farage. Daraufhin entschied der Sender, zwei Eisskulpturen in Form der Erdkugel auf die leeren Plätze zu stellen und langsam schmelzen zu lassen. Die Skulptur auf Johnsons Platz hatte die Beschriftung "Conservatives". Seine Partei wandte sich daraufhin an die britische Medienaufsicht. Die Torys finden, dass der Sender seine Pflicht zur Unparteilichkeit verletzt hat. Channel 4 wies das zurück.

Die Sache fiel mitten in den Wahlkampf. Die Briten wählen am 12. Dezember ein neues Parlament. In Umfragen liegt Johnsons Partei vorne.