Einige der größten Basketball-Fans wohnen in China.

Letzte Saison sollen 500 Millionen Chinesen mindestens ein Spiel der US-Profiliga NBA live gesehen haben. Der Sportkanal des Staatssenders CCTV will sich aber nochmal überlegen, ob er weiterhin NBA-Spiele sendet. Zwei Vorbereitungsspiele in Shanghai und Shenzhen werden in China schonmal nicht live übertragen.

Grund ist ein einzelner - mittlerweile gelöschter - Tweet. Der Manager des Teams Houston Rockets hatte darin zur Solidarität mit der Protest-Bewegung in Hongkong aufgerufen. Darauf folgte eine Kettenreaktion. Der staatliche chinesische Basketball-Verband stoppte die Zusammenarbeit mit den Rockets. Eine Bank aus Shanghai beendete einen Sponsoring-Vertrag. Nacheinander entschuldigten sich der Manager und die NBA. Das konnte die Wogen aber anscheinend nicht glätten.