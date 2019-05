Es geht unter anderem um einen drei Jahre alten Witz über AfD-Wähler. Ein Rechtsanwalt hatte 2016 getwittert: "Dringende Wahlempfehlung für alle AfD-Wähler. Unbedingt den Stimmzettel unterschreiben. ;-)". Twitter hat den Account des Mannes deswegen jetzt gesperrt. Begründung: Der Tweet verstoße gegen eine neue Richtlinie von Twitter. Die soll verhindern, dass mithilfe des Kurznachrichtendienstes Wahlen manipuliert und beeinflusst werden.

Twitter hat aus ähnlichen Gründen noch weitere Accounts gesperrt. Darunter war zeitweise der der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli. Bei der SPD-Politikerin geht es um einen Tweet zum Vornamen Mohammed. Chebli hatte Familienmitglieder mit dem Vornamen aufgezählt und dazu wörtlich geschrieben: "Wir werden schon dafür sorgen, dass dieser Name nie verschwindet!" Hintergrund ist eine Statistik über die große Beliebtheit des Namens Mohammed bei Babys in Berlin. Chebli hatte ihre Twitter-Nachricht an die AfD gerichtet. Inzwischen ist ihr Account wieder freigeschaltet.