Hey Chef, bin ich gefeuert?

Der Mann aus Island schrieb, dass er sich seit anderthalb Wochen nicht ins Netzwerk der Firma einloggen konnte. Aber auch eine Nachfrage bei der Personalabteilung habe nichts gebracht. Deshalb hat sich der 45-Jährige direkt an den obersten Chef, Musk, gewandt.

Der antwortete auch und fragte, was der Angestellte denn so bisher alles bei Twitter gemacht habe. Kurz darauf bekam der Mann eine Mail, dass er entlassen wurde. Musk machte sich außerdem noch über die Erkrankung des Mannes lustig, der im Rollstuhl sitzt. Jetzt ruderte Musk zurück. Er bat in einem Tweet um Entschuldigung und sprach von einem Missverständnis.