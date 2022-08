Nicht nur Fußballerinnen und Fußballer werden in sozialen Netzwerken immer wieder und zum Teil heftig beschimpft.

In der englischen Premier League wird der Spitzenfußballer Cristiano Ronaldo auf Twitter am häufigsten beleidigt. Das hat eine Analyse von mehr als 2,3 Millionen Tweets im Bezug auf Männer in der Premier League während der letzten Hinrunde ergeben. Für die Auswertung nutzte ein Forschungsteam des Alan Turing Instituts eine künstliche Intelligenz.

Rund 60.000 Tweets stufte das Team als beleidigend ein, allein ein Fünftel davon betraf Ronaldo. Auch seine Teamkollegen von Manchester United waren oft das Ziel von Beschimpfungen. Immerhin kam bei der Auswertung auch raus: 57 Prozent der untersuchten Tweets hatten einen positiven Inhalt.

Falls du von Hass im Netz betroffen bist, gibt es unter anderem Hilfe bei der Beratungsstelle HateAid.