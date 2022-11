Letzte Woche ließ Twitter-Chef Elon Musk Nutzerinnen und Nutzer darüber abstimmen, ob der gesperrte Account von Ex-Präsident Donald Trump wieder freigeschaltet werden sollte.

Musk hatte kurz nach dem Kauf von Twitter angekündigt, dass es solche Abstimmungen geben wird. Allerdings erst, wenn sich intern Leute darum gekümmert haben, wie sich Inhalte beim Kurznachrichtendienst moderieren lassen. Ob das inzwischen passiert ist, ist unklar.



Sorgen um Twitter-Entwicklung



Vielen macht die Entwicklung auf Twitter Sorgen. Für Fachleute lässt Musk weiter die Frage offen, was er gegen die Verbreitung von Falschnachrichten und Hasspostings tun will. Einige befürchten, dass das Thema in Zukunft vernachlässigt werden könnte.