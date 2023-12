Der Tyrannosaurus Rex gilt als Schrecken der Kreidezeit.

Er konnte bis zu zwölf Meter lang und sechs Tonnen schwer werden. Aber auch der T. Rex hat mal klein angefangen...

Bisher wurde noch kein Fossil eines jungen Tyrannosaurus entdeckt, an dem man untersuchen könnte, was Jungtiere und Halbstarke gefressen haben. Aber Forschende haben in Kanada das versteinerte Jungtier eines nahen Verwandten gefunden: einen jungen Gorgosaurus libratus. Der gehört wie der T. Rex zur Familie der Tyrannosauriden, lebte mehrere Millionen Jahre früher und war kleiner. Die Erkenntnisse sind aber übertragbar, heißt es.

Kleine Saurier jagen kleine Saurier

In seinem Magen fanden die Forschenden die Beine von zwei anderen, kleinen Dinosauriern. Sie waren so klein, dass ein ausgewachsener Gorgosaurus sich nie mit ihnen abgetan hätte. Aber so haben die Jungtiere laut den Forschenden das Jagen gelernt: Sie sind offenbar alleine losgezogen und haben sich von dem ernährt, was sie erlegt haben. Erst im Laufe ihres Lebens sind sie zu den gefährlichen Räubern geworden, die wir heute kennen.