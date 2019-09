Er konnte also damit Knochen zermalmen. Jetzt haben Wissenschaftler aus den USA herausgefunden, was ihm diese Kraft gegeben hat. Sie haben dazu einen virtuellen Tyrannosaurierschädel nachgebildet und damit verschiedene Bissbewegungen ausgeführt, die für Reptilien und Vögel typisch sind. Als Vorbild dienten Papageien, die ihre Schnäbel vor- und zurückbewegen können, und Geckos, die ihre Kiefer seitwärts bewegen.

Dabei kam heraus, dass der Tyrannosaurus-Schädel zwar vom Knochenbau her relativ flexibel war, die Gelenke und verschiedenen Schädelteile konnten also leicht nachgeben. Allerdings waren vor allem die Schnauze und der obere Schädelteil durch Muskel, Bänder und Knorpel versteift. Das hat dem Biss eine große Festigkeit und Stabilität gegeben. Im Extremfall konnten die Bänder und Knorpel aber laut den Forschern flexibel nachgeben und so die Belastung besser verteilen.