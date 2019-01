In Japans Großstädten ist zur Rushhour viel los in den U-Bahnen.

Es werden sogar Studenten oder Teilzeitkräfte angeheuert, die die vielen Leute weiter in die Abteile schieben, um möglichst viele Passagiere unterzubringen, die dann wie Sardinen in der Büchse dicht an dicht stehen.

Jetzt hat die Metro-Firma in Tokio eine Idee, wie sie die Situation verbessern kann. Sie will Anreize schaffen, damit weniger Pendler die Züge zur Hauptverkehrszeit nehmen. Das Angebot: Wer zehn Tage lang einen Zug vor der Rushhour nimmt, bekommt einen Gutschein für eine Schüssel Soba-Nudeln - ein beliebtes Nationalgericht in Japan.

Erprobt wird die neue Strategie in der berüchtigten U-Bahn-Linie Tozai in Tokio. Sie befördert zwischen 8 und 9 Uhr morgens bis zu 70.000 Menschen - fast das doppelte ihrer Ladekapazität.