In Chile in Südamerika hat Staatschef Sebastián Piñera den Ausnahmezustand über die Hauptstadt Santiago verhängt.

Da soll jetzt das Militär für Sicherheit sorgen. Grund sind schwere Unruhen, ausgelöst durch Fahrpreiserhöhungen bei der U-Bahn, die vor einer Woche in Kraft getreten waren. Danach gab es erst Protest und massenhafte Schwarzfahrten von Schülern und Studenten, die über die Drehkreuze von U-Bahnhöfen sprangen.

U-Bahn-Stationen angezündet

In den letzten Tagen legten Randalierer dann in Metro-Stationen Feuer. Demonstranten errichteten Barrikaden. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Über das Wochenende hat die Metro ihren gesamten Verkehr eingestellt. Nach Angaben des Betreibers waren praktisch alle gut 160 U-Bahn-Stationen in der chilenischen Hauptstadt angegriffen worden. Präsident Piñera sprach von ernsten und wiederholten Angriffen, die die Sicherheit in Santiago gefährdeten.

Preiserhöhung um 4 Cent

Die Fahrpreise waren von umgerechnet 1,01 Euro auf 1,05 Euro pro Fahrt erhöht worden. Es war die zweite Erhöhung dieses Jahr. Die Schäden am Metro-Netz belaufen sich laut Betreiber auf umgerechnet etwa 630.000 Euro. Die U-Bahn in Santiago de Chile gehört zu den größten und modernsten in Südamerika. Das Land kämpft zurzeit mit einer Wirtschaftskrise.