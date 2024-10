China ist mit 1,4 Milliarden Menschen eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt.

Und lange war es bekannt dafür, dass jede Familie deswegen nur ein Kind bekommen durfte. Damit wollte die chinesische Regierung das schnelle Bevölkerungswachstum bekämpfen. Die Ein-Kind-Politikist schon länger Geschichte - und jetzt soll es genau in die andere Richtung gehen: Die kommunistische Staatsführung will die Menschen in Zukunft ermutigen, mehr Kinder zu bekommen. In einer Mitteilung vom Staatsrat heißt es, dass mehr Respekt fürs Schwangerwerden und Heiraten im "richtigen Alter" geschaffen werden soll.

Denn: China überaltert - und seit zwei Jahren schrumpft die Bevölkerung tatsächlich. Viele junge Leute wollen nicht mehr als ein Kind oder bleiben kinderlos, denn Kindererziehung wird als teuer wahrgenommen. Außerdem geht es der chinesischen Wirtschaft seit Corona nicht gut - der Immobiliensektor steckt in einer Krise und die Arbeitslosigkeit ist gerade unter jungen Menschen deutlich angestiegen.