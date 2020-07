Durch Überschwemmungen, Blitzeinschläge und Erdrutsche sind in den letzten Wochen schon mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen - vor allem im indischen Bundesstaat Assam, in Bangladesch und in Nepal. Millionen wurden in die Flucht getrieben.

Schwere Überflutungen gibt es auch im Kaziranga-Nationalpark im Osten Indiens. Wie die BBC berichtet, sind dort viele Wildtiere ertrunken - unter ihnen seltene Panzernashörner. Die Art war vor einigen Jahren vom Aussterben bedroht, hat sich aber erholt - mit der größten Population im Kaziranga-Nationalpark in Assam. Dem Bericht zufolge stehen inzwischen 85 Prozent dieses Unesco-Weltnaturerbes unter Wasser.