Durch die Rassismus-Debatte in den USA war den Verantwortlichen klar geworden, dass ihr Verein nicht mehr "Rothäute" heißen soll. Mit einem neuen Namen tun sich die Verantwortlichen aber schwer. Deshalb wird das Team erst mal als "Washington Football Team" in die neue Saison starten. Das soll eine Zwischenlösung sein. Mitte September geht´s schon los in der Liga, offenbar war den Verantwortlichen die Zeit zu knapp, um einen neuen Namen zu etablieren. Jetzt soll erst Mal das Wort Redskins bis zum Saisonstart überall entfernt werden, dann will man weitersehen. Die Fans finden den Übergangsnamen "Washington Football Team" offenbar nicht so gut. Bei Twitter schreiben sie: "Und das ist wirklich das Beste, was euch eingefallen ist?" oder auch "Das ist ein Witz".