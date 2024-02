Woran könnte das liegen? Eine mögliche Erklärung liefern jetzt Forschende aus San Diego in den USA. Sie haben bei Mäusen festgestellt: Werden die mit einer fettreichen Ernährung gemästet, dann verändert sich etwas in deren Zellen - genauer gesagt bei den Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke der Zellen. Große Mitochondrien zerfielen durch die fettreiche Ernährung in kleinere. Sie wurden dadurch weniger effektiv - sprich: konnten Fett nicht mehr gut verarbeiten und in Energie umsetzen.

Ein schädlicher Prozess, der den Forschenden zufolge gesteuert wird von einem bestimmten Protein. Das Gen für dieses Protein konnten sie ausschalten. Daraufhin behielten die Mitochondrien ihre Form und die Mäuse nahmen trotz kalorienreicher Diät nicht übermäßig zu. Die Forschenden vermuten, dass dieses Protein-Gen auch bei übergewichtigen Menschen eine große Rolle spielt. Es zu hemmen, könnte ein Ansatz sein für neue Therapien.

Die Studie, in der es um Sport und Übergewicht geht, findet ihr hier.