Immer genug trinken - das fällt vielen gar nicht so leicht.

Es könnte aber auch wichtig sein, um vor Übergewicht zu schützen. Darauf weist eine Studie im Journal of Internal Medicine hin. Es geht um einen Zusammenhang zwischen Fettaufbau und Wassermangel.

Konkret hat sich das Team angeschaut, wie sich Tiere auf den Winterschlaf vorbereiten. Sie futtern jede Menge Fett an, das ihnen während des Winters nicht nur Energie, sondern auch Wasser liefert. Wenn der Körper also merkt, dass das Wasser knapp wird, speichert er Fett. Dabei hilft ein bestimmtes Hormon. Nicht nur bei Tieren: Die Forschenden stellten fest, dass Menschen mit starkem Übergewicht eine hohe Konzentration des Hormons hatten. Das könnte bedeuten: Wenn man zu wenig trinkt, schüttet der Körper das Hormon aus - und das steigert die Fettaufnahme. Man nimmt schneller zu.

Als Faustregel gilt, dass man zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen sollte. Einen Teil bekommt man über die Nahrung, den Rest sollte man trinken.

