Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom hat ein Gesetz dazu unterschrieben. Ab nächstem Jahr dürfen keine Verträge mehr mit privaten Betreibern von Haftanstalten geschlossen oder verlängert werden. 2028 soll in dem Bundesstaat dann komplett Schluss sein damit. Das Gesetz gilt auch für private Haftzentren, in denen Einwanderinnen und Einwanderer ohne gültige Papier festgehalten werden.

Laut Newsom tragen Privatgefängnisse dazu bei, dass übermäßig viele Menschen weggesperrt werden. Unterstützer des Gesetzes sagen, dass sie nur dazu da sind, um möglichst viel Gewinn zu machen. Menschenrechtsaktivisten kritisieren die Haftbedingungen dort außerdem als katastrophal. In den vergangenen Jahren seien mehrere Insassen in privat betriebenen Gefängnissen gestorben.

Im Moment sitzen in Kalifornien rund 115.000 Menschen in Gefängnissen. 1.700 davon in Privatgefängnissen. Mehrere US-Bundesstaaten haben ähnliche Verbote für private Gefängnisse erlassen.