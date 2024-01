Vor gut einer Woche ist bei Berlin ein kleiner Asteroid runtergekommen - als gut sichtbarer Feuerball.

Wie der RBB berichtet, sind danach im Havelland etliche Bruchstücke entdeckt worden. Neben Hobby-Suchern war am Wochenende auch ein Team aus rund 20 Fachleuten in dem Gebiet unterwegs, in dem weitere Meteoriten vermutet werden - also auf der Erde eingeschlagene Teile des Asteroiden. Beteiligt an der Suche waren das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Berlin FU und das Naturkunde-Museum.

Labor-Analyse geht los

Insgesamt sind jetzt fast 20 mögliche Meteoriten bekannt - wobei einige nur wenige Gramm wiegen. Die Echtheit ist zum Teil schon bestätigt, ab Montag werden einige Stücke im Labor untersucht. Sie sind laut dem DLR auch deshalb interessant, weil ziemlich klar ist, von welchem Asteroiden sie stammen und nicht schon seit Jahren der Witterung ausgesetzt waren.

Meteoriten-Entdecker werden gebeten, sich beim Berliner Naturkundemuseum zu melden und die Koordinaten der Fundstelle durchzugeben.