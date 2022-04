In der australischen Millionenstadt Sydney laufen nach Überschwemmungen in weiteren Vororten Evakuierungen.

Nach Angaben der Behörden müssen seit gestern rund 20.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Laut der Nachrichtenagentur AAP hat es ein Todesopfer gegeben. Die Leiche eines Mannes ist in seinem Auto gefunden worden. Es war in den Wassermassen versunken.

Extremwetter seit Jahresanfang

Seit Anfang des Jahres erlebt Sydney extremes Wetter: Meteorologen zufolge hat es allein in den ersten drei Monaten so viel geregnet wie sonst im ganzen Jahr. Schon im Februar und März standen große Gebiete an der Ostküste unter Wasser, mehr als 20 Menschen kamen ums Leben.

Der extreme Regen soll zwar zum Wochenende nachlassen, aber es gilt Hochwasser-Alarm. Viele Flüsse stehen kurz davor, über die Ufer zu treten. Ein Staudamm im Südwesten Sydneys ist zum Bersten gefüllt. Behörden warnen vor Erdrutschen.