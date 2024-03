Wer Wohnungen oder Zimmer über Airbnb bucht, kann in bestimmten Bereichen per Kamera überwacht werden.

Jetzt will die Plattform die Privatsphäre der Gäste stärken. Kameras in Innenräumen sollen verboten werden - weltweit, ab Ende April. Bisher waren sie in gemeinschaftlich genutzten Räumen erlaubt, zum Beispiel in Fluren oder Gemeinschafts-Wohnzimmern.

Außenkameras bleiben erlaubt, sagt AirBnB, damit sicher gestellt wird, dass niemand Unbefugtes die Wohnung oder das Haus betritt. Allerdings werden auch da die Regeln verschärft. Vermieterinnen und Vermieter müssen genau sagen, wo solche Kameras hängen. Und sie dürfen zum Beispiel auch nicht auf Bereiche wie Außenduschen oder Saunas ausgerichtet sein.

AirBnB-Kundinnen und Kunden hatten sich immer wieder über Kameras beschwert - auch über versteckte, zum Beispiel in Schlafzimmern oder Badezimmern. Die waren schon immer verboten.