Auch Gesichtserkennungssoftware wird in der britischen Hauptstadt getestet. Zwei Forscher der Uni Essex konnten jetzt mehrere dieser Testreihen überprüfen - auf öffentlichen Straßen und in einem Einkaufszentrum. Sie kritisieren, dass die verwendete Software für das Erkennen von Gesichtern sehr unzuverlässig ist und warnen, dass ihr Einsatz wahrscheinlich gegen Menschenrechte verstößt.

So führten in den Testreihen 42 Treffer der Gesichtserkennung zu 22 Zugriffen der Polizei. Allerdings konnten die Forscher nur in 8 Fällen bestätigen, dass tatsächlich ein gesuchter Straftäter identifiziert wurde. Sie kritisieren auch, dass Polizisten sich zu sehr auf die Technik verlassen würden. Außerdem fehlten einsehbare Richtlinien und die Rechtsgrundlage für die Software. Die Forscher fordern daher, sämtliche Tests mit der Gesichtserkennung in London zu stoppen.