Das hat die Uefa nach einer Sitzung des Exekutivkomitees bekannt gegeben. Bisher war es so, dass bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.O.-Runde die Mannschaft weiterkommt, die mehr Treffer Auswärts erzielt hat. Diese Regel fällt jetzt ab der kommenden Saison weg.

In Zukunft geht es bei Torgleichheit nach dem Hin- und Rückspiel in die Verlängerung und, wenn nötig, ins Elfmeterschießen. Die Auswärtstorregel war 1965 eingeführt worden. Sie galt in der Champions League und der Europa League. Die UEFA teilte mit, dass die Regel jetzt in allen UEFA-Clubwettbewerben abgeschafft wird.

Abschaffung kam nach Kritik an Regenbogen-Entscheidung

Zuletzt stand die Uefa massiv in der Kritik, weil sie es verboten hatte, das EM-Stadion in München in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Die Stadt München wollte damit ein Zeichen setzten für Toleranz und gegen ein umstrittenes Gesetz in Ungarn, das Jugendlichen Informationen über Homosexualität und Transsexualität vorenthalten soll.