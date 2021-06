Ufos, also unbekannte und nicht identifizierte Flugobjekte - die werden immer wieder mal angeblich gesichtet.

In den USA wartet die Ufo-Fangemeinde gerade auf einen Bericht der US-Geheimdienste zu solchen Flugobjekten. Jetzt schreibt allerdings die New York Times, dass es in diesem Bericht keinerlei Belege für außerirdisches Leben gibt. Zwar hätten Regierungsvertreter keine Erklärung dafür, worum es sich bei vom Militär gesichteten unidentifzierten Flugobjekten handelt - aber es gebe offenbar auch keine belastbare Hinweise, dass die Objekte von Aliens stammen könnten.

Die New York Times beruft sich auf ranghohe Regierungsvertreter und schreibt: Experten sei es trotzdem nicht gelungen, die Bewegungen der Flugobjekte zu erklären. Insgesamt soll sich der bisher geheim gehaltene Bericht mit mehr als 120 Ufo-Sichtungen beschäftigen (- und zwar aus den vergangenen 20 Jahren). Dabei fielen einige dieser unidentifizierten Flugobjekte durch extrem hohe Geschwindigkeit auf oder durch besondere Wendigkeit.

Der Bericht der US-Geheimdienste soll dem US-Kongress spätestens am 25. Juni vorgelegt werden. Laut New York Times bleibt der Anhang des Berichts aber vertraulich. Zuletzt hatten Videos, die im vergangenen Jahr vom Pentagon veröffentlicht wurden, Gerüchte angeheizt, dass die US-Geheimdienste Infos über intelligentes außerirdisches Leben haben könnten.



Während der Corona-Pandemie wurden in den USA 15 Prozent mehr unbekannte Flugobjekte von Menschen an die Behörden gemeldet. Die zuständige Ufo-Melde-Behörde sagt allerdings, fast alle der gemeldeten Fälle seien erklärbar gewesen und hätten defitiniv nichts mit Außerirdischen zu tun.