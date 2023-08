In Uganda gibt es seit diesem Jahr ein neues Anti-LGBTQ-Gesetz.

Jetzt ist zum ersten Mal ein 20-Jähriger auf dieser Grundlage angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Homosexualität vor - und eine illegale Beziehung zu einem 41-Jährigen. Für das neue Anti-LGBTQ-Gesetz sind homosexuelle Handlungen ein Verbrechen, auf das lebenslange Haft steht. In "schweren" Fällen, also bei Wiederholungstaten, droht sogar die Todesstrafe. Allerdings wird diese in Uganda schon seit Jahren nicht mehr angewendet.

Erst Ende Mai hatte Ugandas Präsident Yoweri Museveni das international scharf kritisierte Gesetz unterschrieben. Die Uno, viele westliche Länder und Menschenrechtsorganisationen hatten das kritisiert. Inzwischen hat die Weltbank Uganda auch die Kredite gestrichen, weil das Gesetz gegen ihre Werte verstößt.