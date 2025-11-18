Tödliche Kriege sind nicht nur Sache von Menschen. Auch Schimpansen liefern sich Territorialkämpfe, bei denen es Tote gibt.

Lange schon fragt sich die Forschung, warum die Affen das tun und was es ihnen bringt. Eine Erklärung liefert eine Langzeitstudie aus dem Kibale-Nationalpark in Uganda. Sie kommt von einem Team der Universität Kalifornien in Los Angeles.

In dem Nationalpark hatten sich über Jahre mehrere Schimpansengruppen bekriegt. Die Bilanz: 21 getötete Tiere. Für die Gruppe, die am Ende als Sieger hervorging, hat sich der Kampf aber offenbar gelohnt. Sie konnte damit ihr Territorium ausweiten und damit auf mehr Futterquellen zugreifen. In der Schimpansengruppe gab es nach dem Sieg mehr als doppelt so viel Nachwuchs wie vor den Kämpfen.

Für die Forschenden ist die Studie auch ein Hinweis darauf, dass auch die menschliche Neigung zu Gewalt und Aggression biologische Wurzeln haben könnte.