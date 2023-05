In Uganda hat das Parlament diese Woche eines der härtesten Anti-Homosexuellen-Gesetze der Welt verabschiedet.

Es sieht unter anderem Haftstrafen für homosexuelle Handlungen vor, LGBTQ-Aktivistinnen und Aktivisten können bis zu 20 Jahre erhalten. Laut einem Bericht des Magazins The Continent haben strengkonservative Lobbyisten aus den USA großen Einfluss auf das Gesetz genommen. Konkret soll es sich um die Organisationen Family Watch International handeln.

Deren Leute sollen jahrelang hochrangige Politikerinnen und Politiker sowie Prediger in Uganda umworben und bestochen haben. Zum Beispiel mit dem Ziel, dass sich Uganda in der Uno-Vollversammlung gegen eine LGBTQ-gerechtere Sprache einsetzt. Family Watch International ist eine fundamentalistische christliche Lobbygruppe, die weltweit gegen queere Menschen hetzt.

Vor Kurzem hatte internationale Journalisten-Gruppe einen ähnlichen Bericht veröffentlicht: Danach verbreiten nicht nur streng-religiöse Gruppen aus den USA Hass gegen LGBTQ in Uganda, sondern auch erzkonservative Gruppen aus Europa. In den letzten Jahren sollen 75 Millionen US-Dollar in Hilfsprojekte geflossen sein, um sich politischen Einfluss zu erkaufen.