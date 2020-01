Männer, die ihren eigenen Babys die Muttermilch wegtrinken - so etwas kommt angeblich in Uganda, Tansania und Kenia vor.

Forschende aus Uganda und Großbritannien haben eine Untersuchung dazu gemacht, um die Hintergründe dieses Phänomens zu verstehen. Über die Ergebnisse berichtet die britische Zeitung Guardian. Die Forschenden haben mehrere Männer in einer ugandischen Region interviewt, in der Männer Berichten nach oft Muttermilch trinken. Die Männer haben bestätigt, dass das vorkommt. Einige denken, in der Milch seien heilende Stoffe, für andere ist es eine Form von Nähe oder sexuell anregend.

Gesundheitsexpertinnen und -experten berichten von Fällen, in denen Frauen nicht mehr genug Milch für ihre Babys hatten und von ihren Partnern geschlagen wurden, wenn sie sich weigerten, deren Wunsch zu erfüllen. Die Forschenden wollen jetzt untersuchen, wie häufig so etwas vorkommt und sie fordern mehr Aufklärung und mehr Frauenrechte in betroffenen Regionen.