Der experimentelle Impfstoff soll bis zu 800 Leuten verabreicht werden. Einer der beteiligten Forscher bedauerte, dass der neue Impfstoff noch nicht in der DR Kongo zum Einsatz kommt. Dort wird ein anderer experimenteller Ebola-Impfstoff benutzt, bei dem aber Nachschubprobleme befürchtet werden. Einige von Kongos Verantwortlichen sind dagegen, einen zweiten Impfstoff einzusetzen - sie argumentieren, das würde nur zu Verwirrung und noch mehr Misstrauen in der Bevölkerung führen.

Der Impfstoff-Test in Uganda soll zwei Jahre laufen und überprüfen, wie lange der Schutz gegen Ebola anhält. Ugandische Forschende sagen, dass man dringend noch weitere Impfstoff-Kandidaten prüfen sollte. Im Moment gibt es in Uganda keine Ebola-Fälle. Im Kongo sind schon mehr als 1.700 Menschen an dem Virus gestorben.