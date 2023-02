In Uganda erholen sich die Bestände von Nashörnern, Elefanten und anderen Wildtieren allmählich - nach vielen Jahren Wilderei.

Diese gute Nachricht kommt von der staatlichen Wildtierbehörde des ostafrikanischen Landes. In den 1980ern waren Nashörner in Uganda durch Wilderer ausgerottet worden - konkret die Arten Nördliches Breitmaulnashorn und Ostafrikanisches Spitzmaulnashorn. 2005 wurden bei einer Charity-Aktion wieder vier Nashörner ins Land gebracht, und inzwischen haben sie sich auf 32 Tiere vermehrt. Das liegt laut der Wildtierbehörde am konsequenten Vorgehen gegen Wilderer - ihnen drohen inzwischen lange Gefängnisstrafen.

Auch Büffel und Elefanten in Uganda profitieren vom besseren Schutz: In den letzten knapp 20 Jahren hat sich die Zahl der Büffel fast verdoppelt, und die Zahl der Elefanten vervierfacht, auf fast 8.000.