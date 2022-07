Chinas Präsident Xi Jinping hat zum ersten Mal seit acht Jahren die Region Xinjiang wieder offiziell besucht.

Der kommunistischen Führung in China wird seit Jahren vorgeworfen, die muslimische Bevölkerungsgruppe der Uiguren und andere Minderheiten in der Region systematisch zu unterdrücken. Mehr als eine Million Menschen werden dort laut Menschenrechtsorganisationen in Lagern festgehalten. Die USA werfen China Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang vor. China begründet sein Vorgehen mit so genannten Anti-Terror-Maßnahmen.

Xi lobte bei seinem Besuch laut Staatsmedien unter anderem die Arbeit des Xinjiang-Produktions- und Aufbaukorps. Diese paramilitärischen Organisation hat viel Einfluss in der Region und soll auch für die Haftzentren zuständig sein. Die EU und die USA haben Sanktionen gegen diese Organisation verhängt.