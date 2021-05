Wie die BBC berichtet, werden an verhafteten Angehörigen der ethnischen Minderheit Experimente durchgeführt - mit einer Software zur Gefühlserkennung. Ein IT-Spezialist berichtete dem britischen Sender, er habe in Polizeistationen der Region Xinjiang Kameras installiert, deren Aufnahmen mit Hilfe einer KI-Software ausgewertet würden. Das System soll etwa am Gesicht erkennen, wenn jemand Angst hat. Uigurinnen und Uiguren werden dafür offenbar auf einem Stuhl festgeschnallt und gefilmt. Dem Bericht zufolge dient die Software auch dazu, Verhaftete zu verurteilen, wenn Beweise fehlen.

Die Organisation Human Rights Watch nannte den Bericht schockierend. Menschen würden auf ein Diagramm reduziert. Es sei auch höchst problematisch, in der Gefühlslage Hinweise auf Schuld zu suchen. Die chinesische Botschaft in London äußerte sich auf BBC-Anfrage nicht zu den konkreten Vorwürfen.

Menschenrechtsgruppen schätzen, dass in China Hunderttausende Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten in Umerziehungslagern festgehalten werden.