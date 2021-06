Im Vereinigten Königreich wird Werbung für ungesundes Essen bald stark eingeschränkt.

Wie die Regierung in London mitteilte, soll Fernseh- und Internet-Werbung für Lebensmittel mit hohem Fett-, Salz- oder Zuckergehalt vor 21 Uhr verboten werden. Ausgenommen sind Anzeigen in sozialen Medien und auf den Webseiten der Hersteller selbst. Die Regelung soll Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Sie ist auf Produkte von Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden beschränkt, um kleine Firmen zu schützen.

In Großbritannien und Nordirland ist jedes dritte Kind zum Ende der Grundschulzeit übergewichtig oder fettleibig. Die für öffentliche Gesundheit zuständige Staatssekretärin sagte, weil Kinder mehr Zeit online verbrächten, sei es wichtig, sie vor ungesunder Werbung zu schützen. Welche Inhalte Jugendliche sehen würden, könne Auswirkungen auf ihre Entscheidungen und Gewohnheiten haben. Die Regierung berief sich auf Analysen, wonach fast jeder zweite TV-Spot im Jahr 2019 für ungesunde Nahrungsmittel warb. Ob die Pläne der Regierung ausreichen, wird allerdings kritisiert. Die Regelungen gehen einigen Kritikern nicht weit genug.