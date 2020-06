Die ersten Eltern aus dem Ausland konnten nach einer wochenlangen Wartezeit ihre Babys in der Ukraine abholen - sie haben sie dort von Leihmüttern austragen lassen.

Wegen der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie konnten die Eltern in den letzten Wochen nicht einreisen. Die ukrainische Ombudsfrau für Menschenrechte sagte, dass bisher etwa 30 Paare eingereist sind und ihre Neugeborenen getroffen hätten. Im Moment warten knapp 130 von Leihmüttern ausgetragene Babys auf ihre Eltern. Die meisten werden offenbar in den nächsten Wochen erwartet. Sie kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, China, den USA.

Kommerzielle Leihmutterschaft ist in den meisten europäischen Ländern verboten. In der Ukraine ist sie erlaubt. Wegen wirtschaftlicher Probleme im Land entscheiden sich offenbar viele Ukrainerinnen dazu, Leihmutter zu werden.