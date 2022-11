Ein Mädchen macht einen Handstand, mitten auf den Trümmern einer kriegszerstörten Stadt in der Ukraine.

Dieses Bild hat jetzt der Streetart-Künstler Banksy auf seinem Instagram-Kanal geteilt. So eine Veröffentlichung gilt als Zeichen, dass Banksy ein Werk als seines bestätigt. Unter das Foto schrieb er: "Borodyanka, Ukraine".

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Borodjanka liegt in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Sie war von den russischen Angriffen besonders stark getroffen worden. Anfang April wurde Borodjanka von der russischen Besatzung befreit. Bis heute sind die meisten Wohnhäuser zerstört.



In der Vergangenheit ist Banksy schon in anderen Krisengebieten unterwegs gewesen, unter anderem im Westjordanland. Bis heute weiß niemand, wer hinter Banksy steckt.