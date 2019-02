Nach Angaben der Wahlkommission haben bis zum Ende der Frist 90 mögliche Bewerber ihre Unterlagen eingereicht. Davon dürfen 30 antreten, rund 20 wurden abgelehnt, der Rest wird noch überprüft. Schon jetzt gibt es so viele zugelassene Bewerber wie noch nie.

Die Präsidentenwahl in der Ukraine ist Ende März. Für Amtsinhaber Petro Poroschenko sieht es aktuell nicht so gut aus. In Umfragen liegt er nur auf dem dritten Platz. Am besten kommt zur Zeit ein Komiker an: Wladimir Selensy liegt in den Umfragen vorne. Der 40-Jährige ist durch Fernsshows und Serien bekannt. Auf dem zweiten Platz folgt Julia Timoschenko, die früher Regierungschefin in der Ukraine war.