Russlands Krieg gegen die gesamte Ukraine geht schon mehr als drei Jahre.

Millionen Menschen haben ihr Land verlassen. Viele Ukrainer werden aber auch an die Front geschickt, um zu kämpfen. Das alles hat zur Folge, dass in anderen Bereichen Personal fehlt - zum Beispiel in der Landwirtschaft. Da waren es vor dem Krieg vor allem die Männer, die mit Treckern gefahren sind und mit schweren Geräten gearbeitet haben.

Das ukrainische Wirtschaftsministerium hat jetzt spezielle Fortbildungsprogramme für Frauen gestartet - in der Landwirtschaft, im Bau und im Verkehr. Das Ministerium hofft, dass sich damit der Personalmangel zumindest ein bisschen beheben lässt. Es hat Stellenanzeigen geschaltet, in denen explizit Frauen gesucht werden, zum Beispiel für einen Kurs in Traktorfahren.

Die ukrainische Wirtschaftsministerin hat der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass sich die Arbeitswelt durch den Krieg verändert hat. Früher hätten Frauen vor allen in sozialen Bereichen gearbeitet - inzwischen seien sie in der Industrie gefragt.