Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat ein sowjetisches Denkmal abgebaut, das die ukrainisch-russische Freundschaft gefeiert hat.

Bürgermeister Vitaly Klitschko sagt, die Stadt habe mit zwei Arbeitern die Bronzeskulptur beseitigt, die seit 1982 in der Stadt stand. Damals wurde das Denkmal errichtet, um an die Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland zu erinnern. Die beiden Arbeiter hielten ein sowjetisches Symbol in der Hand, auf dem "Freundschaft zwischen den Völkern" stand.

Bürgermeister Klitschko begründet die Demontage jetzt mit Russlands Krieg gegen die Ukraine - und weil Moskau den barbarischen Wunsch habe, den ukrainischen Staat und die Ukrainer zu zerstören. Die Stadtverwaltung will noch etwa 60 weitere ähnliche Denkmäler aus Sowjetzeiten demontieren. Außerdem sollen hunderte Straßen und andere Objekte umbenannt werden, die an die ukrainisch-russische Freundschaft erinnert haben.