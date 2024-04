Der Krieg gegen die Ukraine geht ins dritte Jahr und offenbar entscheiden sich immer mehr russische Männer zu desertieren.

Das unabhängige russische Medienprojekt Mediazona dokumentiert Gerichtsfälle, bei denen es um unerlaubtes Entfernen von der Truppe geht. Im vergangenen Jahr sind demnach sechsmal so viele Männer desertiert wie im Jahr zuvor. Das deckt sich mit den Erfahrungen der russische Aktivistengruppe Idite Lesom in Georgien: Sie hat allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres mehr als 500 Hilferufe von Soldaten bekommen, die den Krieg verlassen wollen.

Deserteuren drohen in Russland Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Die wenigsten schaffen es, in den Westen zu fliehen, wo sie Asyl bekommen könnten. Stattdessen tauchen die meisten Ex-Soldaten laut der Nachrichtenagentur AP in Russland unter, um einer Verfolgung zu entgehen. AP berichtet von einem Fall, in dem sich ein Soldat ins Bein schießen ließ, um dem Krieg zu entkommen.

Ein Mitarbeiter des US-Geheimdienstes sagte dem Sender NBC, seit Kriegsbeginn seien mehr als 300.000 russische Soldaten getötet worden.